Euroopa Keskpank asus täna tegutsema: euribori tõus võib uue hoo sisse saada

Tegemist on osaga keskpanga inflatsiooni vastu võitlemisest, mis tõstab laenukulusid. Tuleval aastal peaks algama keskpanga bilansimahu vähendamine, kus vabanetakse osast mitme triljoni euro suurusest võlakirjaportfellist.

Kokku on Euroopa Keskpank andnud pankadele mitmeaastasi TLTRO laene 2,1 triljoni euro ulatuses.

Suurimat mõju avaldavad tagasimaksed perifeerimaadele, kus suurem osa valitsuse võlakirjadest jõuab tagasi turule, kuna need on olnud pankade TLTRO laenude tagatiseks.

«Selgelt kannatavad Itaalia, Hispaania, Portugal ja Kreeka suurtest tagasimaksetest, kuid mõju Saksamaale ja Prantsusmaale on väiksem,» ütles Credit Agricole’i strateeg Louis Harreau Reutersile.

Ta märkis, et Lõuna-Euroopa maade pankadel on vähem huvi neid laene ennetähtaegselt tagasi maksta.

Euroopa Keskpank jälgib ka oma tegevuse mõju rahaturul, kus pangad laenavad omavahel lühiajaliselt. See turg aastaid kannatanud, kuna keskpank on turult tagatiseks võtnud või kokku ostnud valitsuste võlakirjad, mis on võtnud pankadelt rahaturul laenamiseks võimaluse head tagatist pakkuda.