LGBT kohtinguäpp tegi hullumeelse börsidebüüdi

Börsidebüüdi teinud LGBT kohtingurakenduse Grindr aktsia tõusis kauplemispäeva jooksul koguni enam kui 400 protsenti pärast ühinemist eriotstarbelise omandamisettevõttega ehk SPAC-iga, olles üks vähestest ettevõtetest, mille aktsia hind on viimase aasta jooksul pärast SPAC-tehingut hüppeliselt tõusnud, vahendab Financial Times.

Vahetult pärast seda, kui Grindri juhtkond helistas reedel New Yorgi börsikella, hüppas aktsia 11,63 dollari suuruselt avamishinnalt 71,51 dollarini. Grindri aktsia vähendas päeva lõpuks teenitud kasu, sulgudes 36,50 dollaril, mis on siiski enam kui kolmekordne hinnatõus ehk umbes 214% suurune kasv.

SPAC-id on börsil noteeritud vahendid, mis on loodud ettevõtete omandamiseks ja nende börsile viimiseks ning aktsionäridel on õigus ka soovi korral oma investeering sularaha vastu lunastada, kui ühinemine on heaks kiidetud.