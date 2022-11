Miljoni kliendini jõudnud IuteCredit neljakordistas üheksa kuu puhaskasumi

IuteCrediti grupi juhi Tarmo Silla sõnul saavutati kasumlik kasv mõlema, praegu veel omavahel mitte integreeritud äriga. Nendeks on IuteCredit ja Moldovas sel aastal omandatud Energbank. «Tahaksime haarata ja teenindada üha rohkem kliente kasumlikult, pakkudes neile digitaalseid laenu- ja makselahendusi. Meie MyIute mobiiliäpi on alla laadinud 391 000 klienti, lepinguid nõuetekohaselt täitvaid laenukliente on üle 173 000 ja makseteenuseid kasutab üle 83 000 kliendi,» rääkis Sild.