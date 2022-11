Hepsor asutas tütarettevõtte Hepsor Kanada

«Kanada on maailma üks arenenumaid majandusi, mille ettevõtluskliima on erakordselt avatud ja uusi tulijaid toetav, riigil on tugev haridussüsteem ja väga hea rahvusvaheline maine,» kommenteeris Hepsori nõukogu esimees Andres Pärloja.

«Kinnisvaraarendaja jaoks kõige olulisem on see, et Kanada rahvastik kasvab ligi 500 000 inimese võrra igal aastal ning kvaliteetsest elamispinnast, aga ka lao- ja logistikapindadest on pidevalt puudus,» lisas Pärloja.