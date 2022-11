Ansip: Euroopa vajab pooljuhtide tarnimise kindlust

Euroopa kiibitootmine on ajast nii maha jäänud, et kui mujal töötatakse juba 3-nanomeetrise kiibi kallal, siis Euroopas 22 nanomeetrist väiksemaid kiipe ei valmistata.

Saksamaa saavutas hiiglasliku võidu, kuna Intel rajab Magdeburgi 68 miljardi eurose kiibitehase. Et see rajataks, maksab Saksamaa 6,8 miljardi suurust toetust.

Kuid see on väike samm, et ohjata kiibipuudust oludes, kus valdav osa tootmist on Aasias ja patendid on USAs.