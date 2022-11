Nordic Fibreboardi üheksa kuu kasum vähenes kolmandiku võrra

Kolmanda kvartali käive oli tänavu viiendiku võrra suurem kui aasta varem, ulatudes ligi 2,8 miljoni euroni, puhaskasum kasvas aga 60 protsenti 117 000 euroni, teatas ettevõte börsile. Kontserni peamine tegevusala on puitkiudplaadi tootmine ja hulgimüük, ülejäänud tulu allikaks on Pärnus Suur-Jõe tänaval oleva kinnisvara haldamine.

Jätkuvalt on tõusmas ka hakkepuidu hind, mis on ettevõtte peamine tooraine. Nõudlus hakkepuidu järele on suurenenud tänu sellele, et elektrijaamad kasutavad nüüd rohkem biomassi, samuti on kasvanud küttekulude suurenemise tõttu puidugraanulite müük.