Äge inflatsioonidebatt: kas inflatsioon on juba maha surutud või mitte?

Ühed ütlevad, et taevasse tõusnud hinnatõus hakkab taltuma. Teised aga märgivad, et kui võtta aluseks ajalugu, siis inflatsiooni ei saa nii kergesti allutada.

Siegel usub, et USA keskpanga selle aasta 6 intressitõstmist on oma töö teinud ja inflatsioon hakkab alanema, kuigi andmed seda veel ei kinnita.

Seevastu Pershing Square Capitali juhatuse esimees Bill Ackman ütles, et tema arvates on inflatsioon väga kaugel kontrolli alla saamisest.

Paljud pistrikest ökonomistid ja äriliidrid märgivad, et hoolimata keskpanga selle aasta agressiivsest intressitõstmisest on Föderaalreservil veel vaja teha palju tööd inflatsiooni allutamiseks. Ackman ütles, et tema arvates ei jõua inflatsioon enam üldse tagasi 2% tasemele. Tema hinnangul jääb inflatsioon aastateks kõrgeks.

Seevastu Siegel on teist meelt. Tema sõnul ignoreerib USA keskpank halvenevat kinnisvaraturgu. Siegeli arvates jõuab keskpankuritele selle aasta lõpus või tuleva alguses kohale, et inflatsioon on põhiliselt seljatatud. Mida kiiremini see juhtub, seda varem näeme suurt aktsiaturu tõusu, märkis ta.