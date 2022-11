Europarlamendi otsus: 2026. aastaks olgu suurte börsifirmade juhtkonnas rohkem naisi

Euroopa Parlament kiitis teisipäeval lõpuks heaks ettevõtete juhtkonna soolise tasakaalu direktiivi, mille kallal töötati kümme aastat. Direktiivi eesmärk on parandada juuliks 2026 suurettevõtete juhtorganite soolist tasakaalu ning muuta karjäärivõimalused võrdsemaks ja läbipaistvamaks.

«Me anname naistele lõpuks suuremad šansid pääseda suurettevõtete tüüri juurde ning parandame ähiühingute juhtimist. Naised on uuendusmeelsed, targad, tugevad ja võimekad. Meeste maailmas on neil aga raske juhtivatele ametikohtadele pääseda. See direktiiv kõrvaldab nende teelt suurimad takistused ning muudab karjääri tegemise läbipaistvamaks ja pädevuspõhisemaks,» lausus naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportöör Evelyn Regner.