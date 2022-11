Mis toimub Aasia turgudel? Eksperdid toovad välja lähituleviku trendid

India ekspert Vinod Basliyal: ükssarvikute tulek on tänavu rekordiline

India on suuruselt kolmas idufirmade ökosüsteem maailmas - siin on 81 000 valitsuse tunnustatud idufirmat 656 piirkonnas. Ainuüksi tänavusel aastal on sündinud Indias 19 ükssarvikut ehk enam kui miljardilise väärtusega idufirmat ning kokku on neid praegu 107. 2025. aastaks prognoositakse 250 ükssarvikut.

Ükssarvikute nimekirju sirvides korduvad tegevusaladena kõige rohkem IT-lahendused kaubanduse, hariduse tervishoiu ja finantsteenuste valdkondades. Näiteks ületas tänavu juunis miljardi dollari väärtuse ilukaupade e-kaubamaja Purplle. Uusim teadaolev ükssarvik on Tata 1mg, kes tegeleb tervishoiu toodete müügi ja kohaletoomisega. Mõlemad illustreerivad India turu suurust ning targalt toimetades on kiiresti areneval India turul võimalik püüda väga suurt kala pea igas niššis.

Jaapani ekspert Tsubasa Yoshito: robotite poolest kuulus Jaapan järgib Eesti eeskuju

2021. aasta septembris asutas Jaapani valitsus eraldi agentuuri Digital Agency, mille eesmärk on juhtida Jaapani kui terviku digitaliseerimist. Agentuuri tunnuslause on «Valitsus kui startup».

Mitu aastat järjest rahvusvahelises digitaalse konkurentsivõime edetabeli langenud Jaapan oli tänavu 63 riigi seas 29. kohal. See teeb neile muret, sest Hongkong, Lõuna-Korea ja Taiwan, mis on oma digitaalset konkurentsivõimet aasta-aastalt parandanud. Eesti on tänavu viis kohta tõusnud ning paikneb 20. kohal.