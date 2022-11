Vaata, millega Warren Buffett oma hiiglaslikku tänupühaannetust põhjendas

«Ma olen äärmiselt uhke selle üle, millised on minu lapsed,» rääkis Buffett CNBC saatele Becky Quick. «Ma olen rahul ja nad teavad, mida ma nende vastu tunnen. See on ülim tunnustus ja kinnitus selle kohta, et mu lapsed ei taha hoida endale dünastia varandust.»