Manchester Unitedi aktsia naudib võimast rallit

Alates tuntud staari Cristiano Ronaldo lahkumisest kuni uudisteni maailma ühe suurima jalgpalliklubi võimalikust müügist on USAs noteeritud Inglise spordiettevõtte aktsia teinud metsiku tõusu. Aktsia on tõusnud 62%, suurendades turuväärtust umbes 1,3 miljardi dollari võrra ja kaubeldes kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta veebruarist, vahendab Bloomberg.

Pärast rekordilist tõusu nii teisipäeval kui ka kolmapäeval tõusis Manchester Unitedi aktsia reedel kolmandat kauplemispäeva järjest (neljapäeval oli New Yorgi börs suletud), sest Saudi Araabia spordiminister prints Abdulaziz bin Turki Al-Faisal ütles BBC Sportile, et tema valitsus toetab erasektori pakkumisi meeskonna eest.

Kuigi rekordiline kauplemisnädal on investorite jaoks olnud teretulnud tõuge, on see tulnud pärast aastaid kestnud langust. Enne seda nädalat oli Manchester Unitedi aktsiatesse investeerimine olnud üldiselt kahjumlik, tuues kaasa näiteks neile investoritele, kes ostsid klubi aktsiaid 2012. aasta augustis 14 dollari suuruse algse avaliku pakkumise hinnaga, ligikaudu 6% suurust kahjumit.

See on samas oluliselt hullem kui teise Euroopa hiiglase Juventuse aktsionäride kasum, mis on toonud investoritele sama aja jooksul Itaalia börsil üle 90% suuruse kasumi. Isegi pärast selle nädala tõusu on Manchester United alates IPO-st tõusnud vaid umbes 52%, mis jääb maha nii USA kui ka Euroopa börside indeksitest.