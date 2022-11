Luminor: kaks sihtgruppi võiksid oma pensionifondi valiku üle vaadata

Kui Eesti pensionisüsteem ligi 20 aastat tagasi loodi, siis toona polnud veel olemas riskantsemaid ja kõrgema oodatava tootlusega fonde, mis investeeriksid pea täielikult aktsiatesse. «Seetõttu on paljudel inimestel ikka veel alles madalama aktsiate osakaalu ja madalama riskiga pensionifondid, kuigi tegelikult on nende inimeste investeerimishorisont veel vähemalt 10–30 aastat,» rääkis Madisson.

Tema sõnul tasuks just neil, kes on alustanud n-ö rahulikuma fondiga ja endiselt sinna koguvad, oma senine valik üle vaadata.

Teiseks sihtgrupiks, kes võiksid oma pensionifondi valiku üle vaadata, on hiljuti tööturule sisenenud noored, kes ei ole teinud teise samba puhul valikut ise, vaid see selgus n-ö loosi käigus. «Veel mõnda aega tagasi valiti noortele just konservatiivsed fondid, ehkki noor inimene võiks pigem valida kõrgema riski ja suurema oodatava tootlusega fondi,» ütles Madisson.