LHV ⟩ Mis oli Andres Viisemanni jaoks oktoobrikuu suurim šokk?

Minu jaoks on Bernanke nii 2008. aasta finantskriisi kui ka praeguse rahapoliitilise kaose üks peaarhitekte. Õnneks ei antud talle auhinda mitte panuse eest 2008. aasta finantskriisi tekitamisse ega niinimetatud Bernanke’i doktriini eest, vaid hoopis tema varasema uurimuse eest teemal, kuidas muuta pangandussektor kriisikindlamaks.

Reguleeritud pangad on praegu tõenäoliselt turvalisemad kui kunagi varem, ent selle hind on niinimetatud varipanganduse kiire kasv: keegi ei tea täpselt, kui suured on varipanganduse riskid ja kuhu on need peidetud. Mina olen seisukohal, et pangandussektori regulatsioonid peaksid olema sellised, et neid võetaks pigem kvaliteedimärgina, mille poole pürgitakse, ja mitte karistusena, mida püütakse vältida.

Traditsioonilistele pankadele on aastast aastasse regulatsioonide vinti järjest peale keeratud, mistõttu osa ärist on liikunud vähem reguleeritud või täiesti reguleerimata varipanganduse (alternatiivsed finantsteenuste pakkujad, spetsialiseeritud fondid, maksevahendajad) valdkonda ning traditsioonilised pangad on kaotanud oma turuosa ja jäänud aktsiaindeksite tootlusele märkimisväärselt alla. Olen seisukohal, et see trend pöördub lähiajal.

Oleme finantssektori aktsiate ja võlakirjade osakaalu LHV pensionifondides juba mõnda aega tasapisi kasvatanud. Ma usun, et mõõdukalt positiivsed intressimäärad mõjuvad majanduskeskkonnale pigem positiivselt, soodustades konkurentsi ja tõelist innovatsiooni. Negatiivsed intressimäärad võivad toimida küll teoorias, kuid tegelikus elus osutusid need läbikukkunud eksperimendiks ja majanduse piduriks.