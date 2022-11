Punktid Technologiese juht Hannes Niid ostab turult täiendavalt aktsiaid

«See on saanud võimalikuks tänu kogu meeskonna ühisele pingutusele, eriti suurt rolli on mänginud uute töötajate teadmised ja kogemused. Videomängude valdkond on meie kogemuse põhjal oodatust kriisikindlam ning sektori kasvuprognoose arvestades püsib meie usk oma meeskonda ja Punktide projekti tugevusse. Prognoosime positiivseid trende ka uuel aastal ning meie hinnangul on ettevõttel jätkuvalt suur kasvupotentsiaal,» märkis Niid börsiteates. «Eelnevatel põhjustel kavatsen Punktide juhatajana soetada täiendavaid Punktide aktsiaid.»