Coop Panga aktsiate avalik pakkumine märgiti 4,2 korda üle

«Jätkame lisanduva kapitali toel kasvustrateegia elluviimist. Oleme lubanud, et aastaks 2027, mil möödub 10 aastat Coop Panga sünnist, on panga turuosa kasvanud 10%-ni, meil on 150 000 aktiivset klienti, laenuportfell ulatub üle 2 miljardi euro, kulu/tulu suhe on alla 50% ja omakapitali tootlus üle 15%,» lausus ta. «Soovime, et panga eduloost saaks osa järjest suurem arv meie tänaseid investoreid ja kliente. Oleme tänulikud ja uhked, et meie investorite arv on nüüd kokku üle 35 000.