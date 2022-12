VÕIMAS TULEMUS ⟩ Coop Panga aktsiate avalik pakkumine märgiti 4,2 korda üle

Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink ütles, et aastaks 2027, mil möödub kümme aastat Coop Panga sünnist, on neil plaan kasvatada panga turuosa 10%-ni, neil on 150 000 aktiivset klienti, laenuportfell ulatub üle 2 miljardi euro, kulu/tulu suhe on alla 50% ja omakapitali tootlus üle 15%.