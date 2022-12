Saunum kahekordistas käibe

Sauna Groupi juhatuse liige Henri Lindal ütles, et käibes ei olnud ühtegi üksikut suurt tellimust, vaid müük jaotus ühtlaselt paljude tellimuste vahel. «Saatsime kaupa lisaks Eesti partneritele veel 13 eksportturule. Ekspordimaht käibest moodustas 65 protsenti. Saunaehituse käive on jõudnud keskmiselt 100 000 euroni kuus, kuhu soovisime selle aasta lõpuks jõuda,» lisas ta.

Oktoobrikuise Stuttgardi messi järelsuhtlus Lindali sõnul käib ning esimene messikontaktist alguse saanud koostööleping on sõlmitud. «Järgmistele kuudele vaatame vastu pigem positiivselt ja lootusrikkalt, sest koostööpartneritelt tulnud tagasisidest tundub, et turu kõige suurem madalseis on möödas.» ütles ta.