Bank of America: investeerimine pole sprint, vaid maraton

Subramarian märgib, et ei maksa arvata, et raha kaotanud inimesed ei vähenda tarbimist. Tavaliselt hinnatakse, et kui varade hinnad kasvavad, siis inimesed kogevad, et nad on saanud rikkamaks. Seda nimetatakse rikkuseefektiks, mis soodustab tarbimist. Seekord on tegemist vaesumise efektiga. Tänavu on aktsiate, võlakirjade, krüptorahade ja kinnisvaraga kaotatud 22 triljonit dollarit, mis võib kaasa tuua tarbimise vähenemise 700 miljardi dollari võrra, hindab ta.