DelfinGroup kaasas tänavu Mintose platvormil 65 miljoni eurot, aktiivseimad on Eesti investorid

DelfinGroupi väljastatud laenudesse on kõige rohkem raha paigutanud investorid just Mintose platvormil, mille kaudu on tänaseks investeerinud ligi 100 000 investorit 115 eri riigist. Ühe investori keskmine investeerimisportfelli suurus DelfinGroupi väljastatud laenudes on 330 eurot ning keskmine tootlus on olnud 10,62% aastas. Balti riikidest on viimase poolaasta jooksul DelfinGroupi väljastatud laenudesse investeerinud 3868 investorit, kellest 46% on investeerinud Eestist, 34% Lätist ja 20% Leedust.