DelfinGroup kaasas tänavu Mintose platvormil 65 miljonit eurot, aktiivseimad on Eesti investorid

Ühe investori keskmine panus DelfinGroupi on 330 eurot ning keskmine tootlus 10,62 protsenti aastas, teatas ettevõte.

Eelmisel aastal lõppes DelfinGroupi esmane avalik pakkumine (IPO), viimase aasta jooksul on firma läbi viinud mitu võlakirjaemissiooni. DelfinGroupi antud laenudesse on kõige rohkem raha paigutanud investorid just Mintose platvormil, mille kaudu on praeguseks investeerinud ligi 100 000 investorit 115 riigist.

Balti riikidest on viimase poolaasta jooksul DelfinGroupi väljastatud laenudesse investeerinud 3868 investorit, kellest 46 protsenti on investeerinud Eestist, 34 protsenti Lätist ja 20 protsenti Leedust.

DelfinGroupi juhatuse esimehe Didzis Ādmīdiņši sõnul näitab suurt nõudlust investeerimisvõimaluste järele Mintose platvormil suhteliselt väike miinimuminvesteeringute hulk. DelfinGroupi väljastatud laenudesse saab investeerida alates 50 eurost.

DelfinGroup on litsentseeritud tehnoloogiapõhine finantsteenuste ettevõte, mis asutati 2009. aastal ning tegutseb Banknote ja VIZIA kaubamärgi all. Ettevõte arendab ja pakub tarbimis- ja pandilaene, samuti kasutatud kaupade müüki nii veebis kui ka enam kui 90 esinduses üle Läti. Keskmiselt väljastatakse kuus 35 000 laenu, mida teenindab ASi DelfinGroup enam kui 300 töötajast koosnev meeskond.

Ettevõttel on kokku üle 400 000 registreeritud kliendi. Alates 2014. aastast on AS DelfinGroup Nasdaq Riia börsil võlakirjade emiteerija ja alates 2021. aastast Balti Põhinimekirja aktsiaemitent. Ettevõtte IPO 2021. aastal tõi juurde 6000 uut aktsionäri. Ettevõte maksab regulaarselt oma aktsionäridele dividende.

2022. aasta üheksa kuuga kasvas ettevõtte netolaenuportfell 59,7 miljoni euroni, EBITDA ulatus 9,3 miljoni euroni ning dividendide tulumaksueelne kasum oli 5,4 miljonit eurot.