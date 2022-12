Pensioni kogumine indeksifondis vajab samuti eeltööd

Näiteks Swedbanki Pensionifond indeks 1990-99 sündinutele järgib maailma arenenud tööstusriikide aktsiaindeksit. Ettevõtte osakaal indeksis sõltub sellest, kui suur on ettevõtte turuväärtus võrreldes kõikide indeksisse kuuluvate ettevõtete turuväärtusega. Seal on fondi poolt järgitud indeksis suurima turuväärtusega ettevõtteks Apple, mille osakaal on ligi 5%. Nii investeerib ka fond ligi 5% Apple’i aktsiatesse. Järgneb Microsoft, mille osakaal on nii indeksis kui fondis umbes 3,5%. Jne jne. Sellest tulenevalt eeldab indeksfondi investor, et aktsiaturu hinnad on enam-vähem õiged ja õiglased ning pole mõtet üritada turgu n-ö üle kavaldada.