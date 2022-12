Kinnivarafond piirab raha väljavõttu

Investoreid pani see ka muretsema laiemalt Blackstone’i kasumiteenimise üle, kuna 17% kasumist tuleb kinnisvarafondidest ehk REITidest.

Blackstone on paljude investorite arvates olnud liiga aeglane hindamaks ümber fondide väärtuseid, mis on saanud pihta intressitõusu tõttu. Intressitõus vähendab kinnisvara väärtust, kuna see muudab kinnisvara finantseerimise kallimaks.