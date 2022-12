USA aktsiad langevad tugevate tööhõiveandmete tõttu

Maailma suurim majandus lisas novembris 263 000 töökohta, mis on oodatust rohkem, samas kui töötuse määr jäi 3,7 protsendile, näitasid tööministeeriumi andmed. Valitsuse andmed näitasid ka suuremat hüpet tunnipalkades, kui analüütikud olid prognoosinud.

«Raport iseenesest on majanduslikust seisukohast hea uudis, kuid turg näeb seda siiski halva uudisena, arvates, et see lükkab keskpanga võimaliku rahapoliitika suunamuutuse tulevikku,» ütles Briefing.com analüütik Patrick O'Hare.