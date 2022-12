FOTOD ⟩ Ta on kohe kohal: Tallink toob liinile MyStari

«Alates 2020. aasta kevadest, mil alustasime oma uue lipulaeva MyStar ehitust, on maailm tohutult muutunud, mis tähendas meie jaoks ehituse käigus selliste takistuste ületamist, mida me ei ole varem kogenud, kuid me oleme kõik väljakutsed vapralt seljatanud ja oleme rõõmsad, et meie kaunis MyStar on viimaks valmis,» tunnustas Nõgene.