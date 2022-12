Aktsiad taanduvad intressimäära murede tõttu

Optimism maailma suuruselt teise majanduse ehk Hiina taasavamise suhtes ei kandunud üle Euroopa ja USA aktsiaturgudele, kus investorid on jätkuvalt mures, et USA majandus jätkab ülekuumenemist.

Reedesedele tööhõiveandmetele, mis näitasid, et tööturul luuakse jätkuvalt kiiresti uusi töökohti, lisandusid esmaspäeval andmed, mis näitasid, et domineeriva teenindussektori kasv kiirenes eelmisel kuul.

See tähendab, et Fedil on veel ohtralt tööd teha, et viia inflatsioon oma kaheprotsendilise eesmärgini, ning see kummutas investorite lootused, et ta võib peagi lõpetada intressimäärade tõstmise.