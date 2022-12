Kohalik alternatiivturg muutus pööraseks

Kui aktsiaturgude pikaajaliseks keskmiseks tootluseks loetakse 8–10% aastas, siis Tallinna börsi alternatiivturul tegutsejatel pole nii kaua aega oodata. Nii on mõni aktsia täna nii sedavõrd palju tõusnud, et päevaga on tulnud mitme aasta tavapärane aktsiaturu tootlus.