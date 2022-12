Lightyear hakkab maksma kontojäägile intressi

Kohalike pankade tähtajaliste hoiuste või välismaaklerite intressi teenivate kontode intressimäärad sõltuvad enamasti kasutaja kontol olevast rahasummast või hoiuse perioodist, pakkudes klientidele tihtipeale ebaausat tootlust.

Lisaks võtavad enamus teenusepakkujad lõviosa keskpanga poolt määratud intressimäärast iseenda kasumiks. Kui eurodes nomineeritud hoiustele pakutakse enamasti kõrgemat tootlust, siis teiste valuutade intressimäära pealt võidab vaid teenusepakkuja.

Lightyeari mudel on läbipaistev — ettevõtte osa on alati 0.75% baasintressimääradest ning ülejäänud kasum antakse edasi klientidele, olenemata valuutast, milles raha kasutaja kontol on. Intressi teenimine ei ole piiratud ajakohustusega ning intress hakkab kliendile kogunema koheselt pärast raha kontole laekumist.

Erinevate valuutade puhul sõltub kasutajate saadav intress keskpankade poolt seatud määrast. Hetkel on baasintressimääradeks 3,75% USD, 3% GBP ning 1,50% EUR puhul, mis tähendab, et Lightyeari kliendid teenivad 3% USD, 2,25% GBP ning 0,75% EUR kontol olevalt vabalt rahalt. Järgmisel nädalal teatavad keskpangad uued intressimäärad, mis on eelduslikult praegustest kõrgemad.

Koheselt pärast uute baasintressimäärade jõustumist keskpankades muutub ka intress, mida Lightyear kasutajatele edastab. Teenitud intress makstakse kasutajate Lightyeari kontole välja iga kuu esimesel tööpäeval. Lightyear peab intressitulult kinni eraisiku tulumaksu ning edastab selle automaatselt maksu- ja tolliametile.

Lightyeari rakendus ühendab multivaluuta kontod piirideta ligipääsuga maailma börsiturgudele, mis tähendab, et kliendid saavad investeerida Euroopa ja Ameerika turgudel ilma peidetud vahendustasudeta. Vaid mõni nädal tagasi lansseeris Lightyear Eesti klientidele ka ärikontod ning teatab täna uuest olulisest USA turgudel investeerivatele ettevõtetele olulise toote: automatiseeritud W-8BEN-E maksuvormi täitmise.