Eesti elanikud on enim valmis investeerima tervishoiu arendamisse

«Kindlasti on pensionivara investeerijate otsuseid mõjutanud nii läbielatud pandeemia kui ka laiem ühiskondlik arutelu selle üle, milliseid muutuseid oleks maailmas vaja, et homne oleks jätkusuutlikum meie kõigi jaoks. Pensioni kogumist ei nähta üksnes isikliku kasuna, vaid investeeringut paremasse tulevikku,» sõnas Swedbanki investeerimisfondide juht Age Petter. «Kui palusime uuringus osalejatel ka öelda, mis on parim põhjus jätkusuutliku investeerimise valimiseks, siis 46% vastajaid leidis, et juba võimalus teha jätkusuutlikum valik on põhjus iseeneses. 42% vastas, et loodab investeeringutega saada keskmisest kõrgemat tootlust, 24% hindab võimalust mõjutada ettevõtteid käituma jätkusuutlikumalt.»