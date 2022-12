METSIKUD PROGNOOSID ⟩ Nafta hind võib varsti kukkuda 40 dollarile

Standard Chartered märgib, et need pole päris nulltõenäosusega võimalused.

Naftahind tõusis Venemaa Ukrainasse täieulatusliku sissetungi järel, kuid on rahunenud. 14. juunist 28. novembrini odavnes nafta 35 protsenti, kuigi OPEC+ kärpis tootmist ja Hiina majanduse kohta pole tulnud julgustavaid märke.

Robertsoni arvates tuleb tuleval aastal oodatust suurem üleilmne majanduslangus, sealhulgas venib Hiina majanduse taastumine ajal, kui koroonasse nakatumine kasvab. Need aga viivad naftanõudluse olulise kukkumiseni.

Kui Venemaa ja Ukraina vahel tuleb mingisugunegi kokkulepe konflikti lahendamiseks, kukub naftahinnas ära sõjariski preemia. See võib kukutada naftahinda tuleva aasta esimesel poolaastal poole võrra.

Selle aasta põhilooks keskpanganduses on USA keskpanga ekslik arvamus, et inflatsioon on ajutine nähtus.