PÖÖRANE 2023. AASTA PROGNOOS ⟩ Keskpangad tõstavad inflatsiooni ees käed üles ja kuld lendab vähemalt 3000 dollarini

Keskpangad prognoosisid, et inflatsioon kukub mõne aastaga tagasi ja turuosalised on oma prognoosides selle omaks võtnud.

«Ja kuidas oleks saanud kulla hind tõusta, kui USA valitsuse 5-aastase võlakirjaga sai tugeva dollariga teenida enam kui 4% aastas ajal kui 5-aasta inflatsiooniks prognoositi alla 2,5% aastas,» küsis ta. «Investorid avastavad lõpuks 2023. aastal, et kiire inflatsioon on tulnud selleks, et jääda pikemaks ajaks. USA keskpank peab hakkama tegelema valitsuste võlakirjade volatiilsusega, mis sisuliselt tähendab uut lõtva rahapoliitikat.»