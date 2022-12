Tallink ja sotsiaalkindlustusamet sõlmisid põgenike majutamiseks uue lepingu

Laev prahitakse Eesti ametivõimudele alates 8. detsembrist kuueks kuuks võimalusega lepingut täiendavalt pikendada ühe kuu kaupa maksimaalselt kahe kuu võrra, teatas Tallink börsile.

Ettevõte esitas pakkumuse riigihankes, millega otsiti lühiajalist majutust 2000 sõjapõgenikule, teatas sotsiaalkindlustusamet. «Põgenike majutamine reisilaeval tekitas esmalt vastakaid tundeid. Elu aga näitas, et see lahendus õigustas ennast. Meie koostöö Tallinkiga on ladus, laeval on hästi tagatud turvalisus ning vajalikud teenused nii lastele kui täiskasvanutele on läheduses hästi kättesaadavad,» ütles sotsiaalkindlustusameti peadirektor Maret Maripuu pressiteates.

«Loomulikult ei ole laev parim koht pikemalt perega elamiseks, ent lühiajalise turvalise peavarjuna toimib see hästi,» lisas ta.

Reisilaev Isabelle võeti põgenike majutuskohana kasutusele sel kevadel, 7. aprillil. Laeval on viimase kaheksa kuu jooksul lühiajaliselt peatunud üle 5000 Ukraina sõjapõgeniku, kellest enamus on naised ja lapsed. Praegu on laeval lühiajalisel majutusel ligikaudu 1500 Ukraina sõjapõgenikku, neist ligikaudu 400 lapsed.