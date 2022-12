New York Timesi töötajad alustasid kõrgema palga nõudmiseks streiki

Ajakirjanikud ja teised töötajad korraldasid 24-tunnise tööseisaku, kui ei jõudnud ettevõttega leppeni palgaläbirääkimiste järgmise vooru osas, teatas ametiühing.

Töötajaid esindav NewsGuild of New York teatas, et tüli keskmes on juhtkonna tahtmatus tõsta kiireneva inflatsiooniga toimetulemiseks palkasid.

«Üle 1100 New York Timesi töötaja on nüüd ametlikult tööseisakus; see on esimene sellises mahus seisak firmas nelja aastakümne jooksul,» säutsus ametiühing Twitteris.

New York Timesi kõneisik Danielle Rhoades Ha ütles, et läbirääkimised ei ole läbi kukkunud ja on «kahetsusväärne, et nad kasutavad nii äärmuslikke meetmeid, kui me ei ole ummikseisus».