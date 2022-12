Kuidas läks keeruline aasta Eesti investoritel?

«Minu portfellis olnud või praegugi olevatest positsioonidest on kõige suurema languse läbi teinud iduettevõtted nagu Change Group, Bikeep ja Silen. Samuti on pihta saanud tehnoloogiaettevõtted, minu portfellis Nasdaq 100 indeksfond ja Wise,» märkis ta. «Head tootlust on näidanud Enefit Green ning suvel juurde ostetud Swedbanki ja Šiauliai panga aktsiad. Samuti on portfelli tootlusele positiivselt kaasa aidanud võlakirjad, näiteks LHV ja Creditstari omad, ning Planet42 laenud intressiga 15–20 protsenti.»

«Novembri lõpuks oli portfell selle aastaga kukkunud 5,85 protsenti,» ütles investor Taavi Ilves. «Suurima absoluutnumbrilise kaotuse tõi krüptovarade ja iduettevõtete väärtuse langus. Aktsiad nii palju mõjutanud pole, kuna nende osakaal oli kriisi alguses umbes 30 protsenti. Aasta jooksul olengi vaba raha pannud rohkem aktsiatesse, sealhulgas kolmandasse sambasse, ning plaanin sama mustrit jätkata ka tuleval aastal.»

«Suurim ebaõnnestumine ongi iduettevõtete ja krüptovarade väärtuse langus, ilma milleta oleks portfell tõenäoliselt kasumis. Samas on tegu teadlikult võetud riskiga ning varasematel aastatel on mõlemad sektorid pakkunud head tootlust. Kuna ma olen alles hoidnud sellised positsioonid, millesse mul on ka pikaajaliselt usku, võivad need positsioonid veel üllatada. Võib juhtuda, et suurim ebaõnnestumine on ühe iduettevõtte investeeringu mahakirjutamine, mis moodustas portfellist peaaegu kaks protsenti,» nentis Ilves.