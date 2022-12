Kaarel Ots: kapitalituru strateegia puudumine muudab võimaliku kriisi mõjud meile raskemaks

Erinevalt paljudest riikidest Eestil selline strateegia täna puudub. Seda vaatamata sellele, et 2008. aasta finantskriis tõi eredalt välja, et kõige raskemini said kriisis kannatada just need riigid, mis olid finantseerimisel kõige enam panganduse poole kaldu – jah, Eesti oli üks neist. Seega on see otseselt seotud majandusliku julgeolekuga ning meie kõigi huvides, et kapitalituru arendamine oleks Eestis prioriteetne.

Loomulikult on rõõmustav näha, et Euroopa Komisjon nägi kriisi tulemusel vajadust Euroopa kapitaliturge arendada ning Euroopa Investeerimispanga ja -Investeerimisfondi toel rajatigi paljudesse riikidesse, sh Eestisse, mitmeid erakapitalifonde, mille panus ettevõtete finantseerimisel on olnud märkimisväärne. Samuti loodi 2015. aastal Euroopa Capital Markets Union (CMU), et regiooni kapitaliturgu fokusseeritumalt arendada. Seitse aastat hiljem on Eesti kapitaliturg kindlasti mitmekesisem, eeskätt alternatiivsete finantseerimisvõimaluste poolest. Oleme nihkunud Euroopa keskmisele lähemale, kuid jääme sellest siiski veel umbes kaks korda maha (vaata New Financial raport The Politics of EU Capital Market). Levinud mõõdik, mille alusel riigi kapitalituru «tervist» mõõdetakse, on börsiettevõtete turuväärtuse suhe riigi SKT-sse. Heaks tulemuseks peetakse 50%, meil on see hetkel 13% juures – suurus loeb.