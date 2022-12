Ekspress Grupp omandab Leedu uudisteportaali

Pooled on kokku leppinud, et tehingu hind ja muud tingimused on konfidentsiaalsed. Tehing ei nõua Leedu konkurentsiameti eelnevat heakskiitu, kuna asjaomaste ettevõtjate kogukäive jääb alla Leedu konkurentsiseaduses sätestatud koondumisest teatamise piirmäära.

2006. aastal asutatud lrytas.lt on Leedus üks suurimaid kohalikke uudisteportaale, mida külastab iga päev 420 000 unikaalset külastajat (Gemiuse andmetel), sellel on üle 50 töötaja ja portaal teenib umbes 3 miljonit eurot reklaamitulu aastas. Tehing hõlmab ainult veebiplatvormi lrytas.lt ja ei hõlma Lietuvos rytase paberväljaannet. Lrytas.lt töötab trükiajalehest eraldi toimetusega.

Ekspress Grupi tegevjuht Mari-Liis Rüütsalu ütles, et tehing annab Lrytasele uue strateegilise investori, kellel on tugev finantstaust ja suurepärased teadmised digitaalse meedia ärist. «UAB Lrytase omandamine on meie strateegia elluviimise järgmine samm ja tehingu peamine eesmärk on digitaalse meediaäri kasvatamine. Ekspress Grupp omandab veebiportaali, mis teeb edasi väga tihedat koostööd ajalehega Lietuvos rytas. Lrytase ja Ekspress Grupi ühine eesmärk on jätkata oma lugejatele atraktiivse ja sõltumatu sisu pakkumist. Pärast tehingut jätkab UAB Lrytas tegevust eraldiseisva meediaettevõttena,» mainis Rüütsalu.

Lietuvos rytase tegevjuht Gedvydas Vainauskas rõhutas, et koostöö trüki-, tele- ja online-meedia vahel jätkub. «33 aastat tagasi asutas grupp sarnaselt mõtlevaid inimesi ajalehe Lietuvos rytas, millest sai lõpuks riigi suurim ja mõjukaim päevaleht. 1997. aastal käivitasime selle digitaalse versiooni – esimese uudisteportaali Leedus, millest hiljem kasvas välja sõltumatu online-meedia kanal lrytas.lt. Elu ja äri loogika tingib, et on aeg anda portaal üle uuele omanikule, kellel on veebiäris sügavamad teadmised. Olles usaldusväärsetes kätes, jääb Lrytas ajakirjanduse esirinnas ning jätkab asjakohaste uudiste ja arusaamade pakkumist kasvavale publikule. Portaal jätkab koostööd ka ajalehe Lietuvos Rytas ja Lietuvos Rytas TV-ga,» ütles Vainauskas.