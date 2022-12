Holland plaanib ehitada kaks uut tuumajaama

Peaminister Mark Rutte ütles, et nende tuumajaamade toodang kataks kuni 13 protsenti Hollandi elektrivajadusest.

«Lisades tuumaenergia meie energiavalikusse, vähendame elektritootmisel tekkivaid süsinikdioksiidi heitkoguseid ja muudame end vähem sõltuvaks riikidest, kust need fossiilkütused tulevad,» ütles Rutte iganädalasel pressikonverentsil.

Energiahinnad on sööstnud kõrgustesse nii Hollandis kui ka mujal Euroopas pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse, kui Venemaa nafta- ja gaasitarned vähenesid.

Belgia piiri lähedal Borsseles asub Hollandi seni ainus tuumajaam, mida kasutatakse elektrienergia tootmiseks. See ehitati 1973. aastal.

Tuumaenergia on olnud vastuoluline teema keskkonnatundlikus Hollandis. Viimastel aastatel on see muutunud vastuvõetavamaks lahenduseks võimalusena vähendada kliimasoojenemist põhjustavad süsinikuheidet.