2022. AASTA KOKKUVÕTE ⟩ Tallinna börsi juht: börs mõõdab usku

2021 oli IPOdroom. Üldine meeleolu on aasta hiljem ilmselt pisut muutunud, vähemalt olen sellist tagasisidet saanud erinevatel esinemistel, kus finantsturul valitsevate emotsioonidena on nimetatud ärevust ja paanikat, võrreldes põnevuse ja optimismiga aasta varem. Finantsturud on üles-alla ja eufooriast musta masenduseni liikunud mitusada aastat, sest börs mõõdab usku – investorite usku ettevõtetesse. Seda usku omakorda mõjutavad väga erinevad tegurid, mis investori otsustusvõime proovile panevad.

Ben Graham ütles õigesti, et investori kõige suurem vaenlane on tema ise ning et aktsiahindade irratsionaalsed kõikumised on tingitud valdavalt sellest, et inimesed kipuvad investeerimisel käituma nagu kasiinos ning käitumist mõjutavad peamiselt kolm emotsiooni - lootus, hirm ja ahnus. See teadmine aitab mõnevõrra selgitada nähtust, kus näeme aktsiate müügilainet siis, kui aktsiahinnad on kõvasti kukkunud (ja turul valitseb paanika) ning võimast ostuhuvi siis, kui hinnad teevad uusi tippe (ja turul on eufooriline olukord).