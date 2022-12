Miljardär: kuidas jõulurallist maksimumi võtta

Hooajalise tootluse statistika näitab, et november on S&P 500 jaoks kõige edukam kuu, kusjuures USA aktsiaindeks on viimase 11 aasta jooksul tõusnud keskmiselt 2,6% kuus. Detsembri keskmine tõus samal perioodil ei ole kuigi muljetavaldav, vaid +0,8%, kuid see on siiski positiivne tulemus. Olgu tootlusstatistika milline tahes, ei garanteeri see, et turg kasvab käesoleva aasta viimasel kahel kuul rohkem kui 3%. Praeguste suundumuste väljaselgitamiseks peame otsa vaatama põhiprintsiipidele.