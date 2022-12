Puust ja punaseks: aktsiate hoidmistunnistused pole ohutud

Hoidmistunnistuse võit seisnebki mugavuses ja võimalike valuutavahetustasude vältimises, kuid aktsiaga seotud valuutariski hoidmistunnistuse abil vältida ei saa. Kui Alibaba aktsia hind on Hong Kongi dollarites sama mis eile, aga euro ja Hong Kongi dollari vahetuskurss on muutunud, on Saksa turul kaupleva GDR-i hind samuti muutunud.

Hoidmistunnistusega kaasnevad täiendavad riskid

Iga investeering vajab investori tähelepanu, kuid hoidmistunnistuste puhul on see isegi olulisem, eriti kui aktsiate koduturuks on mõni eksootilisem börs. Näiteks Hiina ettevõtete USA börsil kauplevate hoidmistunnistuste omamine muutus kauplemisnimekirjast eemaldamise ohu tõttu investoritele riskantsemaks juba Donald Trumpi ametiajal, kui USA ja Hiina väärtpaberituru regulaatorid asusid vaidlema USA börsil kauplevate Hiina ettevõtete läbipaistvuse ja investorkaitse üle.

Vahepeal räägiti kindlas kõneviisis, et kõik USA börsidel kauplevad Hiina ettevõtete hoidmistunnistused eemaldatakse vastavalt seadusele kauplemisnimekirjadest hiljemalt 2024. aastaks. Tänaseks on riigid saavutanud osaliselt vajalikke kokkuleppeid, mistõttu ei ole 2024. aastaks Hiina ettevõtete hoidmistunnistuste kauplemise lõpetamine enam kindel. Aga kindlust ei ole ka vastupidises.