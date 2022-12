Coop Pank finantseerib Baltimaade esimese taimse piima tootmise käivitamist

Kaerajooki tootva ettevõtte Yook tegevjuhi Katre Kõvaski sõnul tarbivad eestlased piima asemel üha rohkem taimseid alternatiive. Seda tehakse nii tervislikel põhjustel kui ka maitse-eelistuste pärast ning üha enam ka keskkonna seisukohast. «Rajatav kaerajoogi tootmisüksus tekitab võrreldes tavapiima tootmisega kuni 80% vähem kasvuhoonegaase, vajab kuni 60% vähem energiat ja kulutab kuni 20 korda vähem vett. Kaerajook on tervislik ja keskkonnasõbralik alternatiiv lehmapiimale ja tarbijad on oma valikutes iga päevaga üha teadlikumad,» ütles Kõvask.

Türile rajatav 2200 ruutmeetri suurune tootmiskompleks annab uue hingamise juba 1938. aastast tegutsenud Türi piimatööstusele. Olemasoleva piimatööstustehase juurde rajatakse uus kaasaegsete tootmisliinidega tehas, mille ehitamise tootmisjääke vähendatakse tänu ringmajanduslahendustele. Kokku luuakse tehasesse erinevate valdkondade spetsialistidele ligi 15 nutikat töökohta.

Coop Panga ärikliendi finantseerimise äriliini juhi Lehar Küti sõnul on keskkonnasõbralike ja ambitsioonikate plaanidega ettevõtte käivitamine ning tootmishoone rajamise toetamine Kesk-Eestisse osa panga eesmärkidest. «Kodumaise pangana on meie eesmärk viia elu edasi igas Eestimaa nurgas – kohalike ettevõtete rahastamine ja seeläbi uute töökohtade loomine toetavad seda eesmärki mitmel moel,» rääkis Kütt.

Kütt lisas, et Coop Pank hindab laenuotsuseid tehes ennekõike äriprojektide jätkusuutlikkust, kuid laenu antakse ennekõike partneritele ehk inimestele äriprojektide taga. «YOOK Production AS-i juhid ja omanikud on suure juhtimis- ning ettevõtluskogemusega. See loob pangale kindlustunde ja nende ärile õnnestumiseks kõik vajalikud eeldused,» märkis Kütt.

YOOK Production AS-i juhib Katre Kõvask, kes on varem juhtinud Premia Foodsi ja Maag Grupis Tere AS-i. Kõvask on juhtinud ka Tallinki kaldakaubanduse äri ning vastutanud Burger Kingi ülesehitamise eest Baltikumis. YOOK Production AS-i omanikud on ettevõtjad Armin Karu, Martin Kangur, Paavo Pettai ja Mark Eikner, kes finantseerivad Coop Pangaga uudse ja keskkonnasäästliku tootmise käivitamist 12 miljoni euroga.