Delfingroup maksab kolmanda kvartali eest dividende

Arvestamata kolmanda kvartali kavandatud väljamakset on ettevõte 2022. aastal dividende välja maksnud juba viiel korral ligi 4,6 miljoni euro eest ehk 0,1013 eurot aktsia kohta, teatas Delfingroup.

Teise kvartali dividendide määramise kuupäevaks on 22. detsember, mis tähendab, et dividende makstakse 21. detsembriks omandatud aktsiate eest. Dividendide väljamaksmise päevaks on määratud 27. detsember.