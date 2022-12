Euroopa aktsiaturud avanesid langusega, kardetakse keskpankade istungeid

Langusprotsendid on 0,3 ja 0,5% vahel.

See nädal möödus keskpankade intressitõstmiste tähe all, millele investorid pööravad tähelepanu. Sellel nädalal on oodata Euroopa keskpanga, USA, Inglise, Šveitsi ja Norra keskpanga intressiotsuseid.