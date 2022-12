Tänasest on saadaval investeerimisäpp Fundvest

«Oleme seadnud ambitsioonika eesmärgi pakkuda Balti riikide elanikele uuenduslikku ja läbipaistvat hinnakujundusel põhinevat mobiilirakendust, mis võimaldab neil oma rahaasju tõhusamalt hallata. Kuigi jaeinvestor on praeguse karuturu tõttu mõnevõrra ehmunud, nagu on näha üldisest nõudlusest investeerimisteenuste järele, on tegelikult mõttekam kui kunagi varem alustada investeerimist. Varade hinnad on langenud ja aktsiad tunduvad atraktiivsemad kui aasta tagasi. Üks asi on ilmselge: karuturud lõppevad ja varade hinnad taastuvad,» ütleb Fundvesti asutaja ja tegevjuht Rasmus Klaassen.