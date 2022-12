Akkermann: hoiu-laenuühistud muutuvad ühistupankadeks

«Täna inimesed ei taju, et ühistu pole sama mis pank ja sealsetele hoiustele ei laiene Tagatisfondi kaitse. Selle tulemusel on meil käimas mitu kohtuasja, kus inimesed võivadki oma rahast ilma jääda,» selgitas Akkermann muudatuste vajalikkust.

«Selliste olukordade ärahoidmiseks on edaspidi tarvis järelevalvelt ühistute üle tõhustada, ühistud peavad oma osakapitali suurendama vähemalt miljoni euroni, taotlema panga või ühistupanga tegevusloa ja lähevad sellega Finantsinspektsiooni järelevalve alla,» lisas rahandusminister. «Kindlasti on ühistuid, kes toetavad muudatusi ja on valmis astuma järgmise sammu, kuna Finantsinspektsiooni järelevalve annab liikmetest hoiustajatele täiendava kindluse,» märkis Akkermann.