Seitse põnevat aktsiat: kuhu investeerida aastal 2023

MSFT – Microsoft Corporation on üks maailma suurimaid tehnoloogiaettevõtteid, mis arendab, litsentseerib ja toetab tarkvara, teenuseid, seadmeid ja lahendusi kogu maailmas. See on tuntud oma toodete poolest, mis ulatuvad Windowsi operatsioonisüsteemist ja Teamsi konverentsiplatvormist Xboxi mängukonsooli ja Outlooki e-postini. Ettevõtte pilvepakkumiste hulka kuuluvad täna Azure’i taristuteenused, Office 365 produktiivsustarkvara ja Dynamicsi äritarkvara. Microsoftile kuuluvad ka LinkedIn, Skype ja GitHub. Microsoft hoiab äritehnoloogias jätkuvalt juhtpositsiooni. Tugevad majandustulemused ja positiivsed juhtimisväljavaated viitavad sellele, et nõudlus tarkvara järele on jätkuvalt tugev. Microsoftil on hea positsioon ettevõtte IT-kulutuste kasvu ärakasutamiseks tervikliku ja integreeritud tootekomplektiga, mille eesmärk on parandada ettevõtte tõhusust, töö pilvepõhist ümberkujundamist, koostööd ja äriteavet. Sellel on ka suur ja lojaalne kliendibaas, suured sularahareservid ja tugev bilanss. Arvestades Microsofti tohutut kommertskasutajate baasi ja pikaajalisi suhteid, suudab see ettevõtete digitaalse ümberkujundamise kiirendamise tulemusena tulusid suurendada. Microsoft prognoosib 2023. aasta eelarves kahekohalist müügi- ja tegevuskasumi kasvu praktiliselt muutumatute marginaalidega. See on kooskõlas eelmise prognoosiga, mis on julgustav märk, arvestades hirmu eelseisva majanduslanguse ees. 2023. aasta juunis lõppeval eelarveaastal prognoosib Wall Street müügikasvuks 13,6%. Ettevõte teenis aktsia kohta 2,23 dollarit 51,9 miljardi dollari suuruse tuluga, mis on 12% rohkem kui aasta varem. Juhtkond tõi välja ka rekordilise 100 miljoni dollari suuruse tehingute arvu ja üle 1 miljardi dollari väärtuses tehinguid, mille ettevõte aasta jooksul sõlmis, mis omakorda näitab, et Microsoft Azure jätkab agressiivset kasvu. Nutikas pilveteenus, mis on koduks Azure’ile, teenis 20,9 miljardit dollarit tulu, mis on 20% rohkem kui eelmisel aastal. Microsoft tõstis eriti esile Azure’i, kuna tulud kasvasid aastaga 40% või muutumatus valuutas 46%. Keskmine sihthind on 300 dollarit (tõusuruum 19%).