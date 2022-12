Aktsiatele ikka ei mõjunud hästi intressitõus ega keskpanga karm vaade

Rohkem kui intressitõstmine heidutas investorite meelestatust USA keskpanga projektsioon, et kõrged intressimäärad kestavad kaua. Kardetakse, et selline olukord viib majanduslanguseni. Keskpanga juhi Jerome Powelli sõnum oli, et võimalik majanduslangus pole nüüd küll asi mille pärast inflatsioonivastase võitluse raames intressimäärasid mitte tõsta. Inflatsiooniga võitlemata jätmise tagajärjed oleksid rängemad kui majanduslangusel.