ROHEPÖÖRE ⟩ Tänavu säras enim söekaevandaja aktsia, LHV rohelised pensionifondid põrusid

Söekaevandaja PT Adaro Minerals Indonesia aktsia tõusis tänavu 1595 protsenti ehk enam kui topelt, võrreldes teisel kohal oleva Turkish Airlinesi aktsiaga.

Adaro aktsia tegi börsidebüüdi 3. jaanuaril ja see lendas vähem kui kolme kuuga 100 ruupia pealt 2990 ruupiale, kuid seejärel hakkas odavnema. Kolmapäeval maksis aktsia 1695 ruupiat, millega ettevõtte turuväärtus on umbes 4,5 miljardit dollarit.

Ettevõtte ja aktsia edu on seotud üleilmsete söehindadega. Analüütikud ootavad aktsia tõusu jätku, kuna ettevõte kasutab söemüügist saadud suuri kasumeid hajutamaks oma tegevust alumiiniumi ja elektriautodele akude tootmisesse.

Ega ettevõtte majandustulemused pole kah laita. Ettevõtte üheksa kuu kasum kasvas aastaga 482 protsenti, kuna keskmine söe müügihind enam kui kahekordistus ja söe müügimaht kasvas 41 protsenti.

Bloombergi kokkuvõetud viie analüütiku prognooside kohaselt on aktsial 12 kuu perspektiivis 42 protsenti tõusuruumi keskmise hinnasihini.

Hinna-raamatupidamisväärtuse alusel, mis on Adarol 9,4, on ettevõte kordades kallim kui Indoneesia teised söetootjad, Hiina või Austraalia söekaevandajad.

Seevastu on üllatav, et kui vaadata Eesti pensionifondide aastaseid tootlusi, siis siit jookseb välja huvitav pilt. Nii teise kui kolmanda samba pensionifondide seas on aastase tootluse osas halvimad LHV rohelised fondid.

Kolmanda samba LHV Roheline Pluss on aastaga langenud 15,1 protsenti, tagant teisel kohal olev Luminor Intress Plussi miinus on 13,45 protsenti. Teise samba LHV rohelise pensionifondi aastane tootlus on -14,9 protsenti, halvemuselt teise Luminor C aastane miinus on 13,9 protsenti.

Kuigi rohepööre võib pakkuda potentsiaali, pole see aasta olnud hea, kuigi LHV roheliste pensionifondide algne tõus oli võimas. Hoolimata tulevikuteemast, on investorid müünud tänavu üldise börsilanguse ajal ka rohepöörde ettevõtete aktsiaid, mis on jätnud oma jälje ka LHV rohelistele pensionifondidele.