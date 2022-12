Euroopa Keskpank muudab laenamist kallimaks

ECB kinnitas ühtlasi, et nõukogu on valmis kõiki oma rahapoliitilisi instrumente oma volituste piires kohandama, et tagada keskpikas perspektiivis inflatsiooni naasmine 2 protsendi tasemele. Loodud on rahapoliitika ülekandemehhanismi kaitse instrument (TPI), et ohjeldada põhjendamatut korrapäratut turudünaamikat, mis kujutab endast tõsist ohtu rahapoliitika ülekandumisele kogu euroalal. See instrument võimaldab nõukogul oma hinnastabiilsuse tagamise eesmärki tõhusamalt täita.