Musk müüs veel 3,6 miljardi dollari ulatuses Tesla aktsiaid

Autotootja Tesla tegevjuht Elon Musk müüs 22 miljonit Tesla aktsiat ligi 3,6 miljardi USA dollari (umbes 3,4 miljardi euro) eest. See selgus dokumendist, mille Tesla on esitanud USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile (SEC). Avalduse kohaselt toimus müük esmaspäevast kolmapäevani, vahendab Reuters.

See on neljas kord sel aastal, kui Musk on Tesla aktsiaid müünud. Viimati müüs ta oma osalust Teslas novembris, kui ta müüs aktsiaid umbes 4 miljardi dollari eest. Reutersi andmetel on Musk nüüdseks selle aasta jooksul müünud Tesla aktsiaid ligi 40 miljardi dollari väärtuses.