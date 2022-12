Intressimäärade tõstmine ja majanduslanguse kartused kukutasid aktsiaid

«Aktsiate väärtuse langus on tingitud sellest, et kauplejad seisavad silmitsi eelseisva majanduskrahhiga, kus keskpangad näivad olukorda pigem süvendavat kui parandavat,» ütles veebipõhise kauplemisplatvormi IG vanemturuanalüütik Joshua Mahony.

Suhtumine börsidel oli negatiivne juba kolmapäeval pärast seda, kui Fed andis mõista, et USA intressimäärad jõuavad järgmisel aastal 5,1 protsendini, mis on kõrgem, kui turud olid prognoosinud.

Euroopa keskpank edastas samasuguse sõnumi. EKP president Christine Lagarde hoiatas, et euroala inflatsioon on endiselt liiga kõrge ja et tuleb rakendada täiendavaid meetmeid. Maailma suuremad keskpangad püüavad ohjeldada palavat inflatsiooni, mida on osaliselt õhutanud Venemaa sissetungi tagajärjed Ukrainasse.